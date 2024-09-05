Мэр Москвы рассказал, как городские проекты помогают делать добро

Каждый год 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. В этот день проходят различные образовательные мероприятия и акции, направленные на привлечение внимания к нуждам людей, животных и важным социальным проектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии