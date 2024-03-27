Песков раскрыл, чем занимался Путин во время теракта в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину во время и после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» руководители ведомств всю ночь докладывали о ликвидации последствий трагедии и жертвах.
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