“President Trump is halting implementation of most of the sanctions that were to be imposed on Russia under a bipartisan bill he signed last month,” the Wall Street Journal reports.
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