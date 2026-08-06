В Красноярском крае полицейские задержали семейную пару наркозакладчиков

В результате совместной работы оперативников УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю и ОНК МО МВД России «Березовский» в Сосновоборске задержана семейная пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.
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