Представители бизнеса предложили создать систему контроля «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса предложили новые подходы к регулированию трудовой миграции в РФ. На круглом столе в Российском союзе промышленников и предпринимателей обсуждались инициативы по адаптации иностранных работников, сообщает РБК.
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