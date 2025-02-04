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Представители бизнеса предложили создать систему контроля «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса предложили создать систему контроля «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса предложили новые подходы к регулированию трудовой миграции в РФ. На круглом столе в Российском союзе промышленников и предпринимателей обсуждались инициативы по адаптации иностранных работников, сообщает РБК.

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