Рестораторы заявили о дефиците куриного мяса в России

На российском рынке образовался дефицит куриного мяса, сейчас все потребители оказались в достаточно сложной ситуации, заявили представители «Юнирест», которая управляет сетями фастфуда KFC и Rostic's в России, чьи слова приводит РБК.
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