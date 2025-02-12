Минобороны РФ заявило о расправе ВСУ над мирными жителями в Курской области. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что после освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены свидетельства жестокого обращения с местным населением.
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