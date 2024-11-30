Патриоты из детского сада

Да что ж такое то, почему патриотическое воспитание только с детского сада? В корне не верно ! А почему не с яслей, почему не сразу с роддома? Вылез на этот свет, будь добр стать сразу же патриотом. А если говорить серьёзно, то патриотизм прививается не словами, а делами. О каком патриотизме ребёнка можно говорить при том, что его родители еле сводят концы с концами? О каком патриотизме можно говорить, если в богатейшей стране мира основная часть народа влачит нищенское существование? Я безумно люблю свою Родину, я безумно люблю народы живущие в моей стране, но я также безумно ненавижу это государство и его руководство сделавшее наш народ нищим.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Можно много рассуждать, о воспитании нашей молодежи, но дети ежедневно видят отношение власти к нашим старикам, как оно их кинуло, обрекая на голодную смерть с их нищенскими пенсиями и жирующих политиков, чиновников, "народных" избранников и т.д. беспредел пришлых орд и неспособность власти навести порядок .На сегодня власть неспособна даже защитить на ших парней героев участников СВО от нападок пришлых, отъему у них денег, защитить семьи тех кто сейчас в зоне СВО... О каком воспитании может быть речь, если малолетние дети пришлых устроили в школах террор и избиение наших детей. Их не только не привлекают к уголовной ответственности, но даже не отправляют в колонии для несовершеннолетних, а семьи и родственников не выдворяют к себе на их исторические родины с запретом посещения России пожизненно. О какой любви может идти речь, если власти тебя не защищают твои права, а только на словах разглагольствует о "дружбе" народов, толерантности и прочей ни кому ненужной чуши. Посмотрите наше телевидение и увидите что кроме как коррупции во власти, взяточничестве, правоохранителями и т.д. там нет ни чего. Делаем выводы, что гораздо нагляднее ребенок сталкивается с реалиями на улице в жизни, а все остальное остальное н уже не верит и отталкивает его от сказок...