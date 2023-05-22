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Актриса Татьяна Васильева объяснила глупостью бегство Аллы Пугачевой из России

Актриса Татьяна Васильева объяснила глупостью бегство Аллы Пугачевой из России

Народная артистка России Татьяна Васильева в интервью Вячеславу Манучарову для канала «Эмпатия Манучи» поделилась мнением об уезде Аллы Пугачевой из России.

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