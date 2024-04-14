Прекрасное далеко! Петербуржцы первыми увидели экшн «Сто лет тому вперёд» про новую Алису Селезневу

Создатели вдохновлялись оригинальной повестью, советским телесериалом и аниме В кинопрокат вышел новый фильм «Сто лет тому вперёд» режиссера Александра Андрющенко, снятый по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва.
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