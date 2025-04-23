Пушков заявил о политическом землетрясении в Румынии

Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице председателя «Альянса за объединение румын» Джеордже Симиона стало политическим землетрясением, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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