16,02,25 Курахово - Богатырь Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение танка ВСУ FPV-дронами ВС РФ на марше в окрестностях населённого пункта Богатырь.
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16,02,25 Курахово - Богатырь Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение танка ВСУ FPV-дронами ВС РФ на марше в окрестностях населённого пункта Богатырь.
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