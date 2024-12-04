Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой принял участие в двадцать седьмом заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией.