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Глава VCARB рассказал о возвращении Цуноды в кокпит

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор Visa Cash App Racing Bulls Питер Байер рассказал, как складывалась ситуация после того, как стало известно, что гонщик Red Bull Исак Хаджар не сможет провести Гран При Нидерландов после полученной французом травмы руки.

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