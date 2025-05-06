История одного экспоната - рассказываем о трофейных часах Selza артиллериста Николая Слуцкого.

Трофейные часы Selza в качестве памятного подарка получил артиллерист Николай Слуцкий, отличившийся в боях за БерлинВ экспозиции восьмого зала Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны хранится особый боевой трофей - черные наручные часы капитана Николая Слуцкого, командира батареи 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской .
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