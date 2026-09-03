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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Сын так и не простил отца, а дочь набила тату в его честь: Как живут вдова и дети Владимира Турчинского спустя 17 лет после его ухода

Шоу-бизнес: Сын так и не простил отца, а дочь набила тату в его честь: Как живут вдова и дети Владимира Турчинского спустя 17 лет после его ухода

Он был удивительно цельным человеком, сумевшим добиться успеха в совершенно противоположных, как казалось, сферах деятельности.

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