Вечный торг: как Венгрия противостоит Евросоюзу

Парламент Венгрии вновь не смог собрать кворум и ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Принятие решения, которое, казалось, было одобрено Будапештом еще несколько недель назад, снова откладывается.
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