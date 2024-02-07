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Вечный торг: как Венгрия противостоит Евросоюзу

Вечный торг: как Венгрия противостоит Евросоюзу

Парламент Венгрии вновь не смог собрать кворум и ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Принятие решения, которое, казалось, было одобрено Будапештом еще несколько недель назад, снова откладывается.

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