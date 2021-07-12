Крупный бизнес добивает русское село?

Темы дняПолитикаКрупный бизнес добивает русское село? Зри в Корень. Итак проблема обозначена - нехватка сезонных рабочих рук в сельском хозяйстве.Вернуться к статье546НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрАвтор начал со лжи https://naked-science.ru/article/nakedscience/ottok-ottok и дальше продолжил нагнетать страсти.По нему,русские на селе должны копейки получать.Татьяна БраунЧто-то автора, как Остапа- понесло.....Альбина КолесниковаСтатья лживая не хочется думать , что в правительстве сидят одни дураки они же понимают ,что их оптимизация убила все сельские хозяйства , а мигранты они хоть и сидят на родине нищенствуют ,но переезжать своими семьями на всегда они не рискнут , так что господа сидящие в правительстве России просто глупые или как? .Всегда деревни кормили города, а теперь что?Татьяна БраунКстати, некоторые страны в сезон почему-то совсем не брезгуют помощью, например, русских "гастарбайтеров". Финляндия, к примеру. Туда на сбор клубники едут наши не только студенты, но и просто граждане. И думается, что им платят не столько же, сколько своим. И никто там не стонет о том, что свои не особенно идут на такие сезонные работы, поэтому используется труд приезжих.Валера ЮшковВот и настала сказка в жизни, сидит Иванушка на печи, а "вёдра" сами воду носят. А хрена лысого теперь Ивана на прихватизатора работать заставите.Леонид АлексеевКак бы автор ни пыжился показать,что "страна идёт не туда",что кругом одни дураки,закрадывается всё таки подозрение,что автор сам неумный!Мы же прекрасно помним,как в советское время "деревня кормила город" - плохо кормила!Не оправдали себя колхозы-совхозы!Приходилось важнейшие продукты питания(мясо,зерно)завозить с запада!!Ну,и вот нашли выход из ситуации-агрохолдинги,прекрасная штука!В магазинах в кои-то веки появилось изобилие.Есть проблемы с сезонными рабочими?Решим!!!Но село в старом понимании конечно же умрёт!Но возродится в "новом понимании",как дачные посёлки горожан!И этот процесс активно идёт!Кто-то грустит по старому селу,без дорог и атрибутов города?Ну,что же,мы как-нибудь это переживём,ведь прогресс не остановить!!Леонид АлексеевОтвет хроническому паникёру Валерке Юшкину:Николай КузнецовА такие, как ты, уже давно продали страну, причем за копейки.Леонид АлексеевКузька,брысь в конуру!Не встревай в разговоры умных людей,окурок!!Николай КузнецовШелупонь проснулась и почему-то себя умной считает. Пшелна!Леонид АлексеевАлександр ТретьякСела вымрут или превратятся в дачи- как это не печально , но однозначноНиколай НиколаевичЧушь собачья,предвыборная.МГМалик ГумеровНе вернув колхозы , совхозы --- село приговорено !!! Крупному бизнесу = Агрохолдингам = сельской буржуазии село не нужно , это для них только балласт ! Им нужна только земля - выкачивать из нее свои прибыля , на износ ! НЕОБХОДИМО НОВОЕ РАСКУЛАЧИВАНИЕ , СПАСАТЬ СЕЛО , СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ , СПАСАТЬ РОССИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ ОТ ОПУСТЕВАНИЯ - ОБЕЗЛЮДИВАНИЯ ... , ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЯХ И СЕЛАХ !?Леонид АлексеевМалька-дурачок,по-моему это тебя уже надо спасать,ты совсем головкой ёбнулся!Да кто же захочет возврата к твоим колхозам,чтобы опять по талонам покупать хлеб,сахар и прочее...Хотя нет,тебя,придурка,не надо спасать,чтобы такие дебилы не баламутили воду в стране!!!МГМалик ГумеровИ тебе привет ... двуголовый в нижних полушариях !александр деевСудя по картинке вроде бы военный.Но в части воевать может мы меньше понятия имеем.А вот по части развития деревни,села и сельского хозяйства я поболее вас знаю.Село и деревня вымирает семимильными шагами.В деревне нет от смысла совсем работы! По зомбоящику показывают только три области где ещё есть развитие сельского хозяйства,это: Краснодарский край, Ставропольский край и Забайкальский край.Все остальные областя ничем похвастать в виде развития сельского хозяйства не видно и не слышно.В моих краях всё поля заросли кустарником и деревьями.А если вы проживаете в городе,то нечего писать про сельское хозяйство не зная о нем ничего!Леонид АлексеевЯ своё мнение по-моему выразил ясно:я не вижу Ваших полей,но я вижу изобилие продуктов питания в магазинах(чего не было при ваших любимых колхозах!).Причём фрукты и овощи в магазинах круглый год!!!Уверен, магазины в вашей местности ничем не отличаются от моих!Вывод:если колхозы не способны были накормить народ,значит грош им цена!Если агрохолдинги накормили народ,значит будущее за ними!Деревни станут дачными посёлками для горожан,чем это плохо?Все сыты и довольны,одни глупые коммуняки недовольны:видишь ли, это не по лэнину-сталину!Член мы положили на ваших лениных-сталиных,этих кровавых ублюдков!Алексей СмирновНу что ты. болезный. ху..ню молотишь? Современные агрохолдинги и есть извращённое подобие колхозов и совхозов, не смог фермер прокормить страну. Разница конечно большая, как в управлении. так и в распределении прибыли, есть у агрофирм и несомненное преимущество, им абсолютно плевать на все нормы. ГОСТы и т.д. Жуёшь ты сейчас овощ. напичканный химией до нельзя и сам в овощ превращаешься, видно по твоим комментариям.Вячеслав Дегтяревотлично умыл... 555555.....Владимир СмирновДобавьте Ленинградскую область! Вовсю идет в ее восточных и центральных районах расчистка старых полей и прокладка новейших дорог (как задел!).Владимир СмирновУ Вас, сударь, неверное представление о современных коммунистах! Они еще прикрывают себя этим названием (и по-моему совершенно зря!), но по сути это уже социалисты левого уклона! Полагаю, что скоро они переменят свое название! Во многих странах социалисты или у власти, или в "обойме" властной! -)Владимир СмирновДобавьте Ленинградскую область! Вовсю идет в ее восточных и центральных районах расчистка старых полей и прокладка новейших дорог (как задел!).Леонид АлексеевНу,что тебе сказать,долбоёбу?Ты-долбоёб!Потому что твои страшилки про "отравленные продукты" всего лишь страшилки долбоёба!А в жизни:раз повышается с каждым годом продолжительность жизни,значит людям на пользу "продукты с цианистым калием"!Пш.нах.дебил!!александр деевС вами я спорить не буду, смысла нет.У вас так происходит,а в наших краях всё поля заросли деревьями и кустарником.Алексей СмирновНи тебе о продолжительности спорить. тебе осталось то с гулькин х..й.Леонид АлексеевА ты знаешь,уродец,что-то мне говорит,что ты скоро исдохнешь!Несчастный случай...Алексей СмирновЯ бы не сказал, случай с тобой не совсем нормальный. но закономерный, дебилизм у тебя ведь врождённый. "Что то" тебе об этом не рассказывало?Леонид АлексеевДа ты не суетись,мальчик,тебе немного осталось,о душе лучше подумай!Алексей СмирновЯ всё делаю с душой, беспокойся о себе.Леонид АлексеевТы страшный внешне и внутренне,какая нафуй у такого урода душа?Кусок дерьма,а не душа!!Леонид АлексеевАлексей СмирновТо. что ты силён в фотожопе я не сомневался, видно по твоей аватарке. что же, даже такой убогий моральный урод как ты. должен уметь хоть что то.Леонид АлексеевА вот такая страшила как ты,я уверен,кроме минета мужичкам-алкашам за стакан бормотухи,не умеет и не хочет ничего уметь!Алексей СмирновТы, конечно, не знаешь. что абсолютно уверенным может быть только дебил. что ты и подтвердил. Молодец. так держать. да и самокритика тебе будет на пользу.Леонид АлексеевПш нах,страшила,тебе уже недолго осталось...Алексей СмирновУбогий. я ещё попью киселька на твоих похоронах.Леонид АлексеевКонечно попьёшь...спермы...литрами...при твоей-то профессии!Но недолго...Алексей СмирновПока. убогий. надоел ты мне.Леонид АлексеевПш нах,дурачок!Адольф ПешковС нашим президентом не только вымрут, но ещё и сожжены, чтобы не компенсировать убытки оставшегося населения. Торгаши и есть торгаши и все властные структуры работают именно на торгашей. Вот минпром ТОРГАШ уже вышел с предложением вложить 1,8 трлн руб в АВИАПРОМ. Правильно, половина будет освоена по карманам при "выделении" и "освоении", а потом опять - торговать самолётами. А вместо молока, творога, сметаны и масла - ПАЛЬМОВОЕ ДЕШОВОЕ МАСЛО. И, далее - в онкодинспансер. А не лучше ли в ещё сохранившихся сёлах строить коровники, мелкие производства ТНП и товаров малой механизации, которые заменят мигрантов и сохранят сёла и численность населения.Михаил ПисаревскийДо чего эти твари (президент и правительство) страну довели, дожить бы до суда над предателями и расхитителями.Fialkaпри чём здесь твари , у нас многие хозяйства сохранились и процветают,правда в этих хозяйствах большенство немцев живут,от Москвы ничего не зависит,от трудолюбия народа зависиталександр деевЕсли по вашим высказываниям у нас сейчас есть развитое сельское хозяйство,то ответьте на вопросы.Почему товары сельского хозяйства подорожали до сбора нового урожая?Вы такой же специалист в сельском хозяйстве,как я балерина! Ничего не смыслите,а пишите всякий бред!В моих краях нет сельского хозяйства,его убили просто,там есть несколько предпринимателей ,но они погоду не сделают и не накормят страну.Все поля заросли кустарником и деревьями.Стыдобасеменной фонд покупаем за границей,своих семян не имеем! Вот вам и продовольственная безопасность!И так куда ни кинь взор ,в какую сторону ни посмотри ,я имею ввиду промышленность и сельское хозяйство,везде как Мамай прошёл,разруха!,А Агрохолдинги страну не накормят,это факт доказанный! Если я не прав,зайди в продуктовый магазин и посмотри с каких мест товары на прилавках лежат.Еще зайди на базар,там тоже увидеть,что и откуда прибыло.Кстати лёгкая промышленность тоже убита.Натуральных тканей редко увидишь.Где изделия из хлопка сшитые? Где изделия из льна сшитые?В моих краях раньше лен выращивали, теперь его и в помине нет, вернее если и выращивает,то одно хозяйство.Да в области остался музей льна,как насмешка что была такая продукция!Fialkaа я что написала что наш район всю страну накормит, я вам дала понять, где люди хотят чего то ,там и производят и работают,а во многих сёлах даже свой приусадебный участок лень обрабатывать,а в деревне жить и жрать нечего это стыдоба,тем более что была вся колхозная земля разделена на всех членов колхоза при распаде СССРВячеслав Дегтярев555555555555 за коммент этой дуре........Николай КузнецовВсе верно, абсолютно. Только служки буржуйские могут это отрицать.Геннадий РязановЭХ , ЛЮДИ ,ЛЮДИ -"НЕТ НАСТЯЩИХ БУЙНЫХ МАЛЫХ, ВОТ И НЕТУ ВОЖАКОВ!" ( В ВЫСОЦКИЙ)Николай ЗайчиковКакие деньги на дома культуры в селе если в деревне остались 3 бабки . На хрен им клуб нужен . Работу молодым там давать надо чтобы они не уезжали из своих деревень а имели там работу и нормальные деньги на жизнь и только тогда думать о клубахВячеслав Дегтярев55555555555555555...........VBvladimir bedarevБудущее России на земле. Иудеи много сделали, чтобы лишить русских земли.Владимир Смирновтолько Вашего антисемитизма в нашей дискуссии не хватало! -))Олег Гильмутдиновhttps://www.youtube.com/watch?v=f-_CuPmCEJsпетр камЭти..."эффективные менеджеры"типа немчика грефа доведут таки страну до цугундера.Одна в.ш.э.чего стоит,продолжает плодить этих...эффективных.А что-же президент,у которого вся полнота?Улыбается да крыши чинит.Комментировать
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