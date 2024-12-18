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  • Зайка Банзайка
    Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими у...Приготовить салат...
  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...

В Новый год так хочется празднично оформить стол, а блюда к торжеству сделать не просто вкусными, но еще и внешне привлекательными

В Новый год так хочется празднично оформить стол, а блюда к торжеству сделать не просто вкусными, но еще и внешне привлекательными

﻿﻿Фото: Shutterstock.com / Лика Мостова В новогоднюю ночь так хочется украсить стол в праздничной атмосфере, чтобы новогодние блюда были не только вкусными, но и красивыми! Например, изысканные овощные, мясные и рыбные салаты помогут вам достичь кулинарного волшебства.

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