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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов об игре «Зенита»: «Не вижу минусов и проблем. Побеждая «Крылья» и «Рубин», ты выигрываешь чемпионат»

В двух первых турах Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0).  «Мне кажется, в игре «Зенита» все в порядке.

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