Российский газ Армении тоже не подходит, дорогой

Это Путин считает, что российский газ идет в Армению по цене $177,5 за 1 тыс. куб.м.У Пашиняна другой счет.
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Своим внукам надо что то оставлять, а не распродавать направо и налево различным врагам и недругам по дешёвке.
Очень хорошо. Дешёвая энергия в России весьма пригодится