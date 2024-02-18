Выращивание ипомеи трёхцветной может стать уголовным делом

В семечках ипомеи содержатся галлюциногенные вещества.фото: wikipedia.org/Russell E--> Выращивание популярной у дачников ипомеи трёхцветной теперь может обернуться серьёзными последствиями и даже уголовным делом, заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.