Выращивание ипомеи трёхцветной может стать уголовным делом

В семечках ипомеи содержатся галлюциногенные вещества.фото: wikipedia.org/Russell E--> Выращивание популярной у дачников ипомеи трёхцветной теперь может обернуться серьёзными последствиями и даже уголовным делом, заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
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