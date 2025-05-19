США не поддерживают новые санкции Европы против России: анализ и причины

США отказались поддержать новые европейские санкции против России. Британский аналитик Меркурис отмечает, что такие меры будут неэффективными, а попытка привлечь Китай и Индию к блокаде обречена на провал.
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