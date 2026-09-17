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Живая Кубань

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Ветерана прокуратуры и его жену жестоко убили ради наживы. Душегубы похитили икону из дома своих жертв

Ветерана прокуратуры и его жену жестоко убили ради наживы. Душегубы похитили икону из дома своих жертв

Ветерана прокуратуры и его жену жестоко убили ради наживы. Душегубы похитили икону из дома своих жертв65-летнюю Викторию Кочергину из Тверской области осудили за убийство и приговорили к 14 годам колонии, сообщила столичная прокуратура.

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