Театр абсурда
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Театр абсурда

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Три налёта на Крым и Кубань: Профессор призвал власти не "зевать". "Крупная акция" на стадии завершения

Три налёта на Крым и Кубань: Профессор призвал власти не "зевать". "Крупная акция" на стадии завершения

Минувшей ночью произошла очередная беспрецедентная атака на территории Росси. К сегодняшнему дню зафиксировано три масштабных налёта на Крым и Кубань.

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