Домохозяйкам предложили платить зарплату в размере прожиточного минимума

Законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам внесут в Госдуму Законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, которые занимаются домашним хозяйством, внесут на рассмотрение в Государственную думу, пишет ТАСС.