«Кончаловского удивил мой отказ»: последнее интервью звезды «31 июня» Трубниковой

Сорок дней минуло с того печального дня, когда в августе не стало замечательной балерины, театрального педагога, яркой актрисы Натальи Трубниковой, ей был 71 год .
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