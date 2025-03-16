Когда распадался Советский Союз, население УССР составляло 52 млн человек. К концу 2021 года, к началу СВО украинских граждан было уже порядка 36 млн человек — минус пять миллионов ушедших в орбиту России жителей Крыма и ЛДНР и ещё шесть миллионов просто "канувших в Лету".