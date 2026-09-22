На Кубани за неделю ОРВИ заболели 1871 человек

В Краснодарском крае за 38-ю неделю зарегистрировали 1 871 случай гриппа и ОРВИ, что в 6,3 раза ниже эпидемического порога, при этом 649 заболевших — дети, а преобладающим возбудителем стал риновирус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Зеленский ...
- В Екатеринбурге д...
- Премьер и президе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым