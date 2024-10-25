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NASA заключило контракт стоимостью 24,3 миллиона долларов на разработку датчиков для изучения солнечного ветра

NASA заключило контракт стоимостью 24,3 миллиона долларов на разработку датчиков для изучения солнечного ветра

Университет Нью-Гэмпшира в Дареме заключил контракт стоимостью $24,3 миллиона с NASA на разработку и создание датчиков для изучения солнечного ветра в рамках проекта серии Lagrange 1, который является частью программы Space Weather Next от NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований).

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