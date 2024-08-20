«Общественное пространство для всех», — Дарья Борисова встретилась с жителями Войковского района

Упражнения для всех возрастов подготовлены при участии спортивных врачей и инструкторов Спортивная программа марафона «Дарите время семье», который проходит до 30 ноября, не только поможет оставаться энергичным, активным и здоровым в любом возрасте, но и показывает, как занятия спортом укрепляют семейные связи, учат находить развлечения, которые интересны всем, рассказала Ольга Зайцева на встрече с активными жителями района Молжаниновский.