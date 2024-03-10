❕ В центре Симферополя перекроют часть улицы из-за обрезки деревьев Часть улицы Казанская (участок от улицы Павленко до улицы Толстого) будет закрыта 11 марта с 07:30 до 00:00.
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❕ В центре Симферополя перекроют часть улицы из-за обрезки деревьев Часть улицы Казанская (участок от улицы Павленко до улицы Толстого) будет закрыта 11 марта с 07:30 до 00:00.