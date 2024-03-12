Как не допустить загорания в автомобиле, рассказали в МЧС

Многие автолюбители тщательно заботятся о своей легковушке. Однако даже самые рачительные хозяева не застрахованы от неприятных неожиданностей, когда их транспортное средство ломается по каким-либо причинам.
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