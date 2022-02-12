Отставной американский генерал Ходжес: Россия может «атаковать» Украину с моря

Российская Федерация может «атаковать» Украину с моря. Такой вариант развития событий допустил отставной американский генерал, бывший командующий силами Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес.
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