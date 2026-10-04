«Компания сверхинтеллекта». Илон Маск заявил, что SpaceX переименуют

SI вместо AI Илон Маск заявил о намерении переименовать SpaceXAI в SpaceXSI после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам использовать термин Super Intelligence (SI, «сверхинтеллект») вместо привычного Artificial Intelligence (AI, «искусственный интеллект»).
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