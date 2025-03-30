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10-летний мальчик пострадал в ДТП с Mitsubishi в Красноярском крае

10-летний мальчик пострадал в ДТП с Mitsubishi в Красноярском крае

В Красноярском крае 10-летний мальчик на квадроцикле столкнулся с автомобилем Mitsubishi, управляемым 49-летним водителем.

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