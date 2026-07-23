Сотрудники ГАИ провели беседу со старшеклассниками в Лихославле

В палаточном лагере «Олимпик», развернутом на базе МОУ «Калашниковская СОШ» в Лихославльском муниципальном округе Тверской области, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу со старшеклассниками.
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