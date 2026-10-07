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Что происходит с рынком новостроек Забайкалья осенью 2026 года

Что происходит с рынком новостроек Забайкалья осенью 2026 года

Мы запускаем новый спецпроект «Квадратный метр: новостройки Забайкалья» — серию материалов о ценах, застройщиках, ипотеке, новых жилых комплексах и сроках строительства.

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