Додон объяснил, зачем Кишинев отстранил «Молдовагаз» от поставок: для хищения государственных денег

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Правительство Молдавии отстранило российско-молдавское совместное предприятие «Молдовагаз» от поставок природного газа в республику для организации новой схемы по хищению государственных денег.
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