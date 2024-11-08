Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября

Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный курс евро — 105,5679 рубля (предыдущий показатель — 105,7086 рубля).
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