Проблема десятилетия в Сочи может решится совсем скоро На Виноградном переулке строят систему водоотведения, которая должна справиться с бурлящими водопадами во время ливней.
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Проблема десятилетия в Сочи может решится совсем скоро На Виноградном переулке строят систему водоотведения, которая должна справиться с бурлящими водопадами во время ливней.