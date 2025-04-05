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Царьград

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Военные России устранили двух украинских диверсантов на левом берегу Днепра

Военные России устранили двух украинских диверсантов на левом берегу Днепра

Русские военные на левом берегу Днепра нейтрализовали двух украинских диверсантов. Лазутчиков обнаружили с помощью беспилотника, после чего они были уничтожены.

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