За неделю с 5 по 11 октября из-за ударов со стороны ВСУ погибли 52 мирных жителя России, в том числе 5 детей, а 274 человека, включая 11 несовершеннолетних, получили ранения.
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