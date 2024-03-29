Александр Беглов открыл Петербургский международный образовательный форум

Для гостей города работают 235 площадок, на которых свой опыт представят более 380 организаций Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в пленарном заседании XIV Петербургского международного образовательного форума.
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