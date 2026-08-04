Экс-премьер Израиля назвал безумием создание палестинского государства

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью RTVI назвал безумием создание палестинского государстваБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что у палестинцев не может быть собственного государства.
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