Минтранс предложил ввести круглогодичную скидку в 50% в поездах детям 10-17 лет, сообщает ТАСС. По словам замминистра транспорта РФ Алексей Шило, в ведомстве считают несправедливым действие скидки только в период с сентября по май, так как во время каникул детям нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать и изучать страну.