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Минтранс предложил ввести круглогодичную скидку в 50% в поездах детям 10-17 лет

Минтранс предложил ввести круглогодичную скидку в 50% в поездах детям 10-17 лет, сообщает ТАСС. По словам замминистра транспорта РФ Алексей Шило, в ведомстве считают несправедливым действие скидки только в период с сентября по май, так как во время каникул детям нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать и изучать страну.

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