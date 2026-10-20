Почему цена на сахар снижается и чем это "грозит" русским.В октябре стоимость сахара пошла на спад — сказались небывалый урожай свеклы и то, что сезон домашних заготовок подошёл к концу.
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