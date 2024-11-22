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Момент падения курилки на жительницу Подольска попал на видео

Момент падения курилки на жительницу Подольска попал на видео

Девушка скончалась ещё до приезда скорой помощи.Момент падения металлического павильона в городском округе Подольск попал на видео.

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