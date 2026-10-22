ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Штурмовики 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" рассказали о боях за Червоный Яр в Запорожской области и об освобождении населенного пункта.
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МАЛЬЧИКИ!!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!! ДАЙ БОГ ВАМ СИЛ!! ЧТОБЫ ПОСЛЕ ВСЕГО ВЫ ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ ЖИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ!! МОЛИМСЯ ЗА ВАС ТУТ!!