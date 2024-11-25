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Дикий Юг - Природа Юга России

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Екатеринбургский священник задержан по подозрению в попытке изнасилования

Екатеринбургский священник задержан по подозрению в попытке изнасилования

Фото: gazeta-n1.ru Важные новости Росии за неделю  сообщают о том, что в Екатеринбурге произошел шокирующий инцидент, в котором главную роль сыграл 26-летний священник, занимающий должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.

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