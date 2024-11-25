Екатеринбургский священник задержан по подозрению в попытке изнасилования

Фото: gazeta-n1.ru Важные новости Росии за неделю сообщают о том, что в Екатеринбурге произошел шокирующий инцидент, в котором главную роль сыграл 26-летний священник, занимающий должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)